Сенатор Гибатдинов: отечественный кинематограф выходит на новый уровень

Отечественный кинематограф начал выходить на новый уровень. Об этом 20 августа заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

По его словам, которые приводит «СенатИнформ», новые качественные фильмы россияне видят практически каждый месяц благодаря в том числе и стриминговым сервисам. Сенатор отметил сильный актерский состав, обоснованный сюжет и хорошую визуализацию картин.

В стране остались кинопроизводители из числа патриотов, и их немало, добавил парламентарий. Прозападные же авторы уехали, и их творчество вряд ли одобрят в РФ, констатировал Гибатдинов. Он подчеркнул, что стереотипы о некачественных российских фильмах остались в прошлом, а развивать данную отрасль помогут, например, фестивали авторского кино и государственные проекты.

Ранее в Министерстве культуры установили новые требования к национальному кино, касающиеся национальной принадлежности его создателей, финансового участия и языка. В частности, продюсер и большинство авторов должны иметь российское гражданство, а иностранцы могут составлять не более 30 процентов от числа участников съемочной группы. Картину следует снимать на русском языке либо на языках народов России, а использовать нецензурную брань запрещено.