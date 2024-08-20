Стоит ли ждать третью часть «Джокера» с Хоакином Фениксом

Режиссёр двух фильмов о Джокере Тодд Филлипс перед релизом сиквела рассказал, почему фанатам не стоит надеяться на съёмки третьей части.

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В свежем интервью постановщик «Мальчишника в Вегасе» и сериала «Области тьмы» хочет закончить свой опыт работы над фильмами по комиксам. Он также отметил, что его команда уже рассказала об этой вселенной всё, что хотела.

"Было весело создавать это в рамках двух фильмов. Но я думаю, что мы уже сказали всё, что хотели сказать об этом мире."

Таким образом, «Джокер 3» вряд ли увидит свет — если только продюсеры Marvel не решат передать проект другому режиссёру, или же сам Филлипс изменит свою позицию в будущем.

Премьера «Джокера 2» Тодда Филлипса состоится на Венецианском фестивале в конце месяца, а в кино фильм начнут показывать 4 октября.