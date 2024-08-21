Зои Кравиц представила режиссерский фильм-дебют «Подай знак»

Зои Кравиц посетила европейскую премьеру своего режиссёрского дебюта – фильма, снятого в жанре психологического триллера, «Подай знак». На красной ковровой дорожке она попеременно позировала с бойфрендом, актёром Ченингом Татумом, исполнившим в картине главную роль, и с отцом, известным музыкантом Ленни Кравицом.

Зои восхищала взоры собравшихся нарядом, надетым по торжественному случаю – эффектным красным платьем от французского бренда Yves Saint Laurent, простым по крою, но элегантным по стилю. Волосы она собрала в гладкий высокий пучок, добавила серьги с крупным бриллиантами и губную помаду тёмно-красного цвета. Любимые мужчины новоиспечённого режиссёра/актрисы прекрасно её оттеняли – отец свободным костюмом приятного кофейного оттенка, надетым на голое тело, и фирменными косами-дредами, а бойфренд безукоризненным чёрным классическим костюмом в сочетании с белой рубашкой и узким чёрным галстуком.

Ранее во время премьеры фильма «Подай знак» в Лос-Анджелесе Татум поделился впечатлениями от работы с Кравиц.

«Это можно сравнить с тем, как будто вы стали отцом ребёнка, которого вам родила любимая. Такое же приятное ощущение», - отметил актёр с улыбкой. «Вы реально создаёте что-то из ничего, это похоже на создание брака или чего-то, что вам нравится, и вы в это погружены и хотите делать с людьми, которых любите», - добавил он.

Ч нинг Татум и Зои КравицИсточник фото: John Phillips/Getty ImagesКравиц и Татум познакомились три года назад, когда Зои задумала снять свой первый фильм и искала актёра на главную роль, избалованного миллионера Слейтера. А в прошлом году пара объявила о помолвке.

«Этот фильм полностью изменил меня и мою жизнь», - признал Ченинг, который также выступил продюсером киноленты.

По его словам, предложенная ему роль сильно отличается от всего того, что он делал на протяжении своей почти 20-летней карьеры.

Сюжет картины «Подай знак» строится вокруг юной Фриды, устроившейся работать в команду Слейтера официанткой на его частном острове. Там с ней начинают происходить удивительные события, в результате которых она раскрывает таинственную личность работодателя, а также характер его не всегда законной деятельности.

Помимо Татума в фильме также снялись Адриа Архона, Кристиан Слэйтер, Джина Дэвис, Кайл Маклахлен, Хейли Джоэл Осмент и др. На широкие экраны «Подай знак» выйдет 21-го августа.