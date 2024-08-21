Снятый на Новосибирских островах фильм о мамонтах выйдет в 2025 году

Документальный фильм "Почему вымерли мамонты?", съемки которого шли в ходе научных экспедиций на Новосибирских островах в Булунском районе Якутии, планируют показать в 2025 году. Об этом сообщил журналистам руководитель проекта и режиссер Илья Кравченко.

© Wikipedia

"Целью документального фильма является рассказать о научных экспедициях на Новосибирских островах и воодушевить молодую аудиторию к открытиям, - сказал Кравченко. - [Прокат] планируется в 2025 году, где-то летом, может быть, в начале осени".

В сентябре планируются досъемки с привлечением актеров в Булунском районе, а также дельте реки Лены.

"Сейчас мы едем для того, чтобы доснять фильм и чтобы сделать его чуть-чуть игровым, интересным для молодой аудитории", - уточнил он.

В целом к экспедициям был привлечен круг различных ученых.

Как отметил заведующий отделом изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии, доктор биологических наук Альберт Протопопов, несколько экспедиций прошли с 2017 по 2021 годы на Новосибирских островах. Фильм познакомит зрителей с одной из теорий причин вымирания мамонтов - дефрагментация ареалов мамонтов, что, предположительно, вследствие климатических изменений произошло около 10 - 11 тыс. лет назад. По мнению ученого, на острове Котельном архипелага Новосибирских островов необходимо создать мультидисциплинарный стационар с домами, вездеходной техникой и применением БПЛА.

Как добавил креативный директор проекта и сценарист Кирилл Блинов, в результате съемок всего вышли три документальных фильма, картина "Почему вымерли мамонты?" станет четвертой по счету.

"В ходе экспедиций были сделаны сенсационные открытия. <...> Я просто кратко перескажу, что была открыта одна из древнейших северных стоянок человека, был обнаружен мамонт Павлова со следами обработки человека, была обнаружена туша с достаточно сохранившимися тканями. Еще десятки неописанных новых видов до сих пор описываются, и все это происходило на Новосибирских островах. Здесь важно понимать значимость этого места вообще в принципе для нашей страны - это самый север нашей страны, дальше начинается Северный морской путь, и эти острова долгое время были закрыты для ученых", - сказал Блинов.

Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Как сообщила ТАСС специалист исполнительной дирекции отделения Русского географического общества (РГО) в Республике Саха (Якутия) Людмила Аргунова, Кравченко является членом отделения РГО, со стороны которого оказывается организационная поддержка и выделена часть авиабилетов для команды проекта по соглашению с региональной авиакомпанией "Полярные авиалинии". Многолетняя экспедиция на Новосибирские острова проводилась также под эгидой РГО, отметила она.