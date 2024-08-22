Депутат объяснил активное участие Москвы в развитии отечественного кинорынка

24 августа в рамках Московской международной недели кино пройдет «Ночь кино». Москвичи увидят отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и короткометражные картины.

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По словам телеведущей и актрисы Марии Киселевой, столичные киноманы безусловно оценят программу, которую подготовили для них организаторы этого события.

«Москва в последнее время активно участвует в развитии отечественного кинорынка. Создаваемый в столице кинокластер и уход западных прокатчиков стали катализатором интереса к отечественным фильмам. А проводимые в столице кинофестивали, кинофорумы и другие мероприятия этот интерес только усиливают. Надеюсь, что "Ночь кино" тоже станет ярким кинособытием года», — отметила Киселева.

В этом году в рамках «Ночи кино» фильмы демонстрируют на 150 площадках. Показы пройдут в кинотеатрах, музеях, выставочных залах, парках и библиотеках. Там можно будет посмотреть современные отечественные картины и советскую классику, документальные ленты и дебютные работы начинающих режиссеров.

Также желающие познакомятся с ретроспективой картин Сергея Соловьева, которые приурочены к его 80-летию. Зрители смогут увидеть его культовые фильмы «Асса», «Станционный смотритель», «Сто дней после детства».