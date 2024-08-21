Появился полноценный трейлер «Моаны 2»

На мероприятии D23 Expo студия Disney закидала зрителей анонсами новинок — и добавила информации об уже известных проектах, находящихся в работе. Так, поклонников анимации ждёт немало продолжений любимых мультфильмов — и среди них «Моана 2», которая наконец-то получила полноценный трейлер.

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О чём речь?

Первый мультфильм об отважной и находчивой Моане, спасшей свой народ, покорил зрителей в 2016 году, так что в том, что будет продолжение, можно было не сомневаться. У сиквела уже выходил короткий тизер, теперь настало время полноценного трейлера.

По сюжету Моана, спасшая свой народ, снова вынуждена отправиться в опасное путешествие — да-да, чтобы снова всех спасти. Нелегко быть избранницей Океана. К счастью, у неё есть целая команда верных помощников, а Мауи, кажется, только и ждал того, чтобы откликнуться на её зов. Правда, у Моаны за время, прошедшее после первой части, успела появиться младшая сестра — а, значит, на ней двойная ответственность. С девушкой — целый корабль отважных мореплавателей (новые персонажи!), но и старым уделяют достаточно внимания, делая отсылки на оригинал.

Аулии Кравальо, Дуэйн Джонсон и Алан Тьюдик вернутся к своим ролям, в отличие от игрового ремейка — там главную героиню сыграет совсем другая актриса.