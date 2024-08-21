В Красноярском крае пройдет кинофорум имени Ладыниной

Кинофорум отечественных фильмов имени актрисы советского кино Марины Ладыниной пройдет в четырех городах Красноярского края, в том числе на родине актрисы в городе Назарово, с 12 по 14 сентября, сообщили ТАСС в отделе культуры города Назарово.

"С 12 по 14 сентября в четырех городах Красноярского края пройдет XIII кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной. <…> Откроется форум на родине актрисы - в Назарово, также мероприятия пройдут в Боготоле, Ачинске, Шарыпово", - сообщили в отделе культуры.

В рамках мероприятия запланированы кинопоказы отечественных картин, концерты, выставки и творческие встречи с известными актерами российского кино.

"В дни форума в нашем краеведческом музее пройдет выставка памяти актрисы, где будут представлены ее вещи, переданные подругами нашему музей - платья, швейная машинка и другие", - рассказали в отделе культуры.

Марина Ладынина (1908-2003) - советская и российская актриса, народная артистка СССР, лауреат пяти Сталинских премий. Снималась в таких фильмах как "Трактористы", "Свинарка и пастух", "В 6 часов вечера после войны", "Кубанские казаки". Ее детство и юность прошли в Назарове.