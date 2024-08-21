Названы главные киношедевры Андрея Кончаловского

Кинокритик Сергей Сычев считает, что лучшими фильмами режиссера Андрея Кончаловского, которому 20 августа исполнилось 87 лет, являются «Сибириада» и «Дядя Ваня». В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что также стоит обратить внимание на такие работы, как «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» и «Роман о влюбленных».

© Кадр из фильма «Сибириада»

Конечно, его шедеврами являются «Первый учитель», «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», «Дядя Ваня», «Роман о влюбленных». Это, конечно же, «Сибириада» и ряд его серьезных американских картин, «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Очень интересная картина, хотя со своими нюансами — «Курочка ряба». У него очень много картин, про каждую из которых можно говорить очень долго, — пояснил кинокритик.

Ранее Сычев заявил, что Кончаловский более тонкий автор, чем его брат режиссер Никита Михалков. Он подчеркнул, что Кончаловский делает «большие фильмы». По мнению кинокритика, режиссер является одним из самых талантливых и ярких авторов российского кино.

Блогер BadComedian ранее заявил, что самыми выдающимися работами продюсера и режиссера Джеймса Кэмерона, которому 16 августа исполнилось 70 лет, являются фильмы «Терминатор» и «Чужие». Он назвал Кэмерона великим продюсером. По его мнению, также не стоит забывать про фильм «Титаник».