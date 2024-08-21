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Фильм Романа Михайлова "Жар-птица" показали на фестивале в Калининграде

Кинофестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче" открылся в Калининграде в двенадцатый раз.

Фильм Романа Михайлова «Жар-птица» показали на фестивале в Калининграде
© Российская Газета

Отборщики программы короткого метра Надежда Королева и Вадим Рутковский рассказали, что в этом году выбрали 30 картин для основного конкурса. Среди них есть как работы знакомых авторов, которые уже получали призы на "Короче", так и фильмы новых режиссеров. Помимо основного конкурса, в этом году будет еще отдельный зрительский "Короче. Звезды" (короткометражные картины, снятые звездами), а также девять внеконкурсных программ. Все успеть - невозможно, придется выбирать.

Церемония открытия проходила в Калининградском областном драматическом театре. Ведущей стала актриса Анна Пересильд. Она представила жюри короткометражного кино, куда вошли актеры Любовь Аксенова и Артем Ткаченко, режиссер, сценарист и продюсер Петр Тодоровский. Председатель жюри - продюсер, режиссер и шоураннер Сергей Кальварский.

В этом году Лаборатория "Короче" будет проходить в партнерстве с журналом "Искусство кино": после каждого конкурсного блока короткометражной программы все участники смогут получить экспертный разбор своих работ от режиссера, сценариста Наталии Мещаниновой и главного редактора "Искусство кино", кинокритика Никиты Карцева.

В жюри полнометражного дебютного кино вошли актриса театра и кино Елизавета Боярская, актер, режиссер и продюсер Александр Робак, режиссер сценарист, продюсер Александр Котт, председателем жюри станет кинорежиссер, народный артист РФ Алексей Учитель.

В секции полнометражных фильмов шесть дебютных картин начинающих режиссеров, отобранных Ситорой Алиевой. Премьера этих картин состоится на фестивале.

В прошлом году у "Короче" совместно с Министерством культуры РФ появилась новая традиция - регионам, которые поддерживают производство и продвижение отечественных фильмов, вручается специальный приз от фестиваля и министерства.

"В этом году мы приняли решение присудить награду региону, который одним из первых включился в систему рибейтов. Приз вручается министерству культуры Пермского края", - сообщила в видеопоздравлении министр культуры Ольга Любимова.

В честь 80-летнего юбилея Сергея Соловьева на фестивале будет представлена специальная программа, посвященная его памяти.

Фильмом открытия фестиваля стала новая картина Романа Михайлова "Жар-птица". Ленту представили генеральный продюсер Юлия Витязева, продюсер Екатерина Михайлова, актеры Илларион Маров и Александра Киселева. Ранее фильм демонстрировали на закрытом показе на ММКФ в апреле. Нужно сказать, что эта картина хорошо смотрится с тандеме с другой лентой Михайлова, "Надо снимать фильмы о любви" - она входила в этом году в конкурс ММКФ "Русские премьеры" и была тепло встречена и зрителями, и представителями индустрии.

Фильмы и сериалы
Короче
Никита Карцев
Сергей Кальварский
Роман Михайлов
Наталия Мещанинова
Александр Робак
Артем Ткаченко
Екатерина Михайлова
Петр Тодоровский
Ольга Любимова
Александр Котт
Алексей Учитель
Сергей Соловьев
Елизавета Боярская
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