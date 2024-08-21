Составлен список лучших корейских и китайских дорам

Кинотеатр KION, входящий в экосистему МТС, представляет подборку корейских и китайских дорам. Изначально «дорама» – японский термин, который можно было перевести как «телевизионная драма», но позже дорамами стали называть все сериалы, выпускаемые в странах Юго-Восточной Азии.

© кадр из фильма

Китайский сериал «Светлый пепел Луны» – трагедия с элементами фэнтази. В показанном на экране мире правят демоны. Старейшины решают отправить в прошлое Ли Сусу, чтобы выяснить происхождение повелителя демонов и обезвредить его, пока он еще принадлежит к миру смертных. Сериал получился очень философский – много рассуждений о праве на свободу, выборе жизненного пути, о самопожертвовании.

В основе сценария китайского сериала «История розы» – популярный в Китае одноименный роман. Главная героиня Хуан Имэй, родилась в интеллигентной семье и с самого детства занималась искусством. Пережив несколько неудачных отношений с мужчинами, девушка не отчаивается и продолжает с оптимизмом смотреть в будущее. По духу сериал получился очень «женским» – там все рассматривается с точки зрения главной героини. На главную роль была приглашена актриса, певица и модель Лю Ифэй.

Корейская дорама «Истинная красота» рассказывает о старшекласснице Лим Джу-ген, у которой комплекс неполноценности из-за внешности. Она привыкла краситься и достигла в этом деле определенного мастерства. Девушка начинает встречаться с двумя самыми популярными парнями. С первых серий сериал завораживает: трогательные ухаживания, со вкусом подобранная одежда героев, красивое музыкальное оформление. Сериал имеет все шансы стать популярным и у российского зрителя.

Сюжетная линия корейского сериала «Я не робот» строится вокруг парня, у которого никогда не было отношений с девушками, потому что у него аллергия на людей. Однажды он встречает робота в женском обличии и влюбляется в него.

Главное преимущество дорам – это возможность посмотреть, как живут люди в странах Юго-Восточной Азии. Причем, и в настоящее время, и в прошлом: исторические азиатские сериалы всегда получаются очень красивыми.