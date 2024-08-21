Дни кинофестивалей пройдут на Московской международной неделе кино

Дни кинофестивалей "Короче", Realist и "Пилот" состоятся на Московской международной неделе кино (ММНК), сообщили в пресс-службе фестивалей.

"В рамках Московской международной недели кино (ММНК), которая пройдет в столице с 23 по 28 августа, состоятся дни ведущих российских кинофестивалей - "Короче", Realist и "Пилот", - говорится в сообщении.

На днях кинофестивалей зрители увидят новые короткометражки. Гости также смогут пообщаться со звездами, пройти кастинг и побывать на светских премьерах сериалов "Дайте шоу!" и "Демис и Марина". Местом проведения мероприятий станет пространство "Арт.Техноград", расположенное на территории ВДНХ.

"Эхо фестиваля "Короче" пройдет 25 августа. Гости примут участие в церемонии закрытия смотра и первыми узнают победителей благодаря прямой трансляции из Калининграда. Посетители "Эха "Короче" увидят эксклюзивные материалы новых короткометражных проектов, а также попробуют себя в роли жюри и выберут победителя в "Битве киношкол", где ведущие московские киношколы расскажут о себе, особенностях своих учебных программ и представят лучшие работы студентов.

26 августа гости ММНК познакомятся с форматом короткого интернет-контента в день "Эха фестиваля Realist". Это первый и единственный в России веб-фестиваль. Благодаря нему в отечественной киноиндустрии появился формат короткого сериала, созданного для интернета. На неделе кино пройдет презентация обновленного формата смотра. Завершится "Эхо Realist" светской премьерой сериала-скетчкома "Демис и Марина" с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец.

28 августа состоится "Эхо фестиваля "Пилот". Гости "Эха" увидят новинки комедийных проектов, участвовавших в фестивале в этом году. В этот же день пройдет открытая дискуссия о новом герое современных сериалов и состоится зрительская премьера документального сериала "Киборг". Завершится "Эхо "Пилота" премьерным показом сериала "Дайте шоу!". Главную роль в проекте исполнил Милош Бикович.