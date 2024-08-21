«Делает большие фильмы»: кинокритик сравнил Михалкова и Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский, которому накануне, 20 августа, исполнилось 87 лет, более тонкий автор, чем его брат режиссер Никита Михалков, заявил кинокритик Сергей Сычев. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что Кончаловский делает «большие фильмы». По мнению кинокритика, брат Михалкова является одним из самых талантливых и ярких авторов российского кино.

Мне кажется, Андрей Кончаловский один из самых талантливых и ярких авторов нашего кино. В сознании большинства людей, живущих в России, он находится в тени своего младшего брата Никиты Михалкова, но на самом деле как художник, мне кажется, Андрей Сергеевич гораздо более многообразный, тонкий, сложный автор, более смелый, что касается любых экспериментов, — пояснил Сычев.

Критик обратил внимание, что у Кончаловского был определенный период в творчестве, когда казалось, что лучшее позади. Но, по его словам, около 10 лет назад у режиссера открылось второе дыхание. Так, Сычев выделил кинокартину «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

Это снова человек, который делает очень большие фильмы. Плюс очень серьезно работает в театре над [Антоном] Чеховым. Я желаю Андрею Кончаловскому долгих лет жизни, здравствовать и быть еще смелее, не бояться заходить на новые территории, пробовать и удивлять. В самых своих первых картинах он всегда удивлял нас, — заключил кинокритик.

Кинокритик Александр Шпагин ранее заявил, что французский актер Пьер Ришар, которому 16 августа исполнилось 90 лет, популярен в России из-за образа тормоза-интеллигента. Он отметил, что в РФ с ним показывали очень много фильмов. Эксперт уточнил, что все дети в 1970-е годы были фанатами Ришара.