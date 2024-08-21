Представлен дублированный трейлер фильма «Анора»

Дублированный трейлер фильма «Анора» (Anora) представила 21 августа 2024 года кинокомпания «Атмосфера кино». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в картине режиссера Шона Бэйкера исполнили Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова, Алексей Серебряков, Линдси Нормингтон, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Луна София Миранда и другие.

© Кадр из фильма «Анора»

В центре сюжета стриптизерша из Бруклина Анора (Мэдисон), которая знакомится с сыном русского олигарха Ваней (Эйдельштейн). Последний предлагает девушке сначала быть только с ним за большие деньги, а потом и вовсе пожениться. Эта новость не радует родителей юноши, и они пытаются расстроить «неравный брак».

Фильм «Анора» получил главный приз Каннского кинофестиваля и выйдет в российский прокат 17 октября.