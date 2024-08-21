Появились первые кадры из сериала «Тысяча ударов» от автора «Острых козырьков»
Журналисты издания Empire опубликовали первые кадры из сериала «Тысяча ударов» (A Thousand Blows) от автора «Острых козырьков» Стивена Найта. На них изображены основные действующие лица предстоящего шоу.
Сериал расскажет о постиндустриальной революции в Лондоне и о преступном мире, который начал набирать обороты в викторианскую эпоху. В центре сюжета двое друзей с Ямайки — Алек и Иезекий, которых затянул водоворот событий, бурно развивающихся в столице Великобритании. Одна часть преступников открыто расхаживает по улицам города, а другая не выходит из подполья.
В актёрский состав шоу вошли Малачи Кирби, Стивен Грэм, Эрин Доэрти, Фрэнсис Лавхолл, Джейсон Тобин, Джеймс Нельсон-Джойс, Надя Альбина, Джемма Карлтон, Каилфхионн Данн и другие.
Премьера шоу «Тысяча ударов» состоится в 2025 году в стриминговом сервисе Disney+. Точная дата пока не раскрывается.