Стратовали съемки детективной мелодрамы «Однажды в Залесье»

«Кинокомпания Альянс» и пресс-служба телеканала «Россия-1» объявили о старте съёмок детективной мелодрамы «Однажды в Залесье». Одну из главных ролей в проекте исполнила звезда «Ворониных» — актриса Екатерина Волкова.

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Будущее шоу расскажет о майоре полиции Василисе Журавлёвой, которая живёт и служит в небольшом городке. Серьёзных криминальных происшествий здесь практически не бывает, а всех местных нарушителей порядка Василиса знает в лицо. Однако спокойствие городка нарушает убийство, которое переворачивает жизнь горожан с ног на голову, вскрывая тайны прошлого.

Также в актёрский состав вошли Мария Куликова, Дмитрий Миллер, Михаил Пореченков, Александр Константинов и другие. Кресло режиссёра заняла Мария Маханько.

Дата премьеры сериала «Однажды в Залесье» пока не раскрывается.