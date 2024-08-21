Зрители рассказали, чем их привлекают триллеры. Исследования Rambler&Co

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-кинотеатра Okko спросили у россиян, почему они смотрят триллеры. 60% опрошенных считают, что главное в этом жанре – напряжённый и интригующий сюжет, а социальная тематика и наличие экшен-сцен оказались не так важны – их ценят только 2% и 4% респондентов соответственно. Ровно четверть (25%) зрителей любят разгадывать загадки вместе с героями.

© Постер фильма "Собиратель душ"

Жители России смотрят триллеры в любую погоду – на желание включить фильмы и сериалы с напряжённым сюжетом она никак не влияет для 84% респондентов, и только 14% предпочтут вызывающий волнение контент, когда за окном мрачно.

При этом триллеры смотрят чаще в хорошем настроении – за этот вариант проголосовали 16% зрителей. По 4% включают триллеры в плохом расположении духа и когда нужно выплеснуть эмоции, а 76% обращаются к остросюжетному контенту в любом настроении.

Больше всего россияне любят мистические сюжеты – их предпочитают 40% опрошенных, а криминальные триллеры выбирают 34% зрителей. 26% признались, что любят триллеры про маньяков.

В 2024 году Okko выпустил два триллера, ставших одними из самых успешных проектов сервиса. В их числе получивший 3 награды престижного фестиваля Original+ «Калимба» о необычном эксперименте профессора психиатрии, который собрал в одном здании жертв и их обидчиков, и спинофф ставшей культовой франшизы Okko детективный триллер «Тень Чикатило», рассказывающий историю поимки маньяка, наводившего ужас на всю Иркутскую область.

Осенью Okko выпустит психологический триллер «Трасса», повествующий о судье, отправившейся на поиски пропавшей приёмной дочери и столкнувшейся с целой преступной сетью, и «Мы здесь, чтобы вам помочь», мистический триллер о подростке, который чудом выжил после страшного пожара и вынужден вступить в схватку с потусторонними силами.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 1 по 8 августа 2024 года, охват составил 22 363 интернет-пользователя.