Анимационный фильм-номинант на «Оскар» «Мечты робота» выйдет в РФ

Премьера анимационного фильма-номинанта на премию "Оскар" "Мечты робота" режиссера Пабло Бергера состоится 31 августа в онлайн-кинотеатре KION.

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Сюжет основан на одноименном графическом романе Сары Варон. Действие разворачивается в США в 80-е годы. Пес живет в Манхэттене и от одиночества заказывает себе робота-компаньона. В День труда, 2-го сентября, они идут купаться, но после контакта с соленой водой робот покрывается ржавчиной и потому не может встать с песка.

Пес отправляется за помощью, но, когда возвращается на пляж, выясняется, что его закрыли до следующего сезона. Пока робот фантазирует о своей жизни, пес пытается его спасти и постепенно начинает забывать, что кто-то ждет его на пляже.

Премьера мультфильма состоялась в 2023-м году на Каннском кинофестивале в программе "Специальные показы". Также картина была представлена на главном смотре анимационного кино в Анси, где получила приз жюри конкурсной секции "Обратный отсчет".

Лента стала победителем в категории "Лучший анимационный полнометражный фильм" Европейской киноакадемии, а также в номинациях "Лучший сценарий" и "Лучший анимационный фильм" испанской премии "Гойя".