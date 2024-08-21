Фигуристка Екатерина Ципухина снялась в сериале «На льду».

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Об этом спортсменка рассказала в телеграм-канале.

«Ребята, всем привет! У меня для вас новость) Вчера завершились съемки классного проекта «На льду», сериал, состоящий из 9 серий 🎬! Где я дублировала главную актрису🤩! (На фото я с главной героиней Варей Володиной). Хочу сказать, что я первый раз принимала участие в мероприятии такого масштаба, и мне безумно понравилось 😎! Отдельное спасибо хочу сказать главному режиссеру Максиму Кулагину и всей съемочной группе, вы лучшие 🤝🫶 И конечно, с нетерпением жду выхода сериала😉⛸️», – написала фигуристка.

Ципухиной 15 лет, в прошлом сезоне она дважды становилась третьей на этапах Гран-при России среди юниоров, на первенстве России заняла пятое место. Тренируется у Виктории Буцаевой.