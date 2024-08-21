В Red Head Sound ответили на критику экранки «Дэдпула и Росомахи»

15 августа стартовал показ фильма «Дэдпул и Росомаха» в озвучке Red Head Sound в кинотеатрах России. Сразу в этот же день в социальных сетях начали массово сообщать о плохом качестве картинки и сведении звука.

© кадр из фильма

Затем к обсуждениям подключился блогер Дмитрий Череватенко, который в своём обращение намекал, что все эти гневные заявления больше похожи на нападки от конкурентов RHS. Теперь Череватенко опубликовал на своём канале видео с подробным разъяснением ситуации и извинениями перед зрителями.

Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Дмитрию Череватенко.

Конечно, это нас не оправдывает, и я хотел бы принести извинения тем людям, которым не понравилась картинка, или у которых как-то испортило впечатление…

По словам блогера, теперь перед релизом фильмов RHS будет предоставлять зрителям информацию не только о дубляже и актёрском составе, но и качестве картинки.