Фильм «9 секунд» выйдет в прокат 26 сентября

Фильм "9 секунд" о подвиге 19-летнего матроса, спасшего более 300 членов экипажа эсминца "Быстрый", покажут на больших экранах 26 сентября. Об этом сообщила пресс-служба кинопрокатной компании "Каропрокат".

© кадр из фильма

"Картина основана на реальном подвиге 19-летнего матроса Тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова, который в 2010 году благодаря своему мужеству спас 348 членов экипажа легендарного эсминца "Быстрый", - говорится в сообщении.

Режиссером картины выступил Олег Штром. Согласно сюжету, на эсминце происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом, начинается пожар. Противостоит огню 19-летний матрос.

Как рассказали создатели фильма, в Забайкальском крае, где родился Алдар Цыденжапов, с уважением отнеслись к съемкам такой ленты и предлагали свою помощь.

"Открывались все двери, люди <...> предлагали любую форму услуг: в транспорте, в реквизите, что бы мы ни попросили. То же самое было и во Владивостоке", - привели в пресс-службе слова продюсера Юрия Обухова.

Главную роль сыграл Бато Шойнжонов ("Серебряные коньки"). Также в ролях - Дмитрий Певцов, Даниил Спиваковский и Олег Бабуев.