В Союзном государстве появился новый кинофестивать

В Союзном государстве появился фестиваль социально-значимого кино "Общежитие". В его организации приняли участие Постоянный Комитет Союзного государства, Белорусский союз кинематографистов, Международный славянский форум искусств "Золотой Витязь"... Кинофорум вошел в программу XXXIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в рамках Дней Союзного государства.

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- С этого года Комиссия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке, образованию поддержала показы фильмов, возвышающих душу человека, - прокомментировал новацию председатель комиссии народный артист РФ Николай Бурляев. - Экран - это духовно-стратегическое средство воздействия на умы. Фестиваль призван сплотить деятелей культуры и искусства, ратующих за приоритет традиционных и духовно-нравственных ценностей в условиях открытого информационного пространства, пока есть мастера, которые могут обучить молодое поколение и передать священный огонь...

Например, произведение искусства не должно "понижать" моральные принципы и устои людей. Зло не может быть представлено в привлекательном виде, а добро - в отрицательном свете. Произведения искусства должны поддерживать священный институт брака. Необходимо проявлять уважение к государственной символике, уважительно изображать многовековую историю Беларуси и России.

Новый кинофорум вошел в программу XXXIII фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в рамках Дней Союзного государства

Визиткой нового кинофестиваля стал документальный фильм "Беларусь. Обретение веры", созданный при участии Белтелерадиокомпании. Он повествует о 1030-летнем пути православия на белорусских землях. Лента рассказывает о первом столетии христианства, о временах лихолетья и современной жизни. Среди первых показов кинолектория - фильмы "Боже! Чувствую приближение Твое!", "Отменивший войну", "Камертон счастья", "Мама, я вырасту", "Другим я уже не буду", "Золото Умальты", "Один в поле воин", "Крылья", драма "Сикера" и другие.

Фильм "Боже! Чувствую приближение Твоe!" снят к 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского режиссерами Николаем Бурляевым и Дмитрием Чернецовым. Он признан лучшим неигровым фильмом Минского международного кинофестиваля "Лiстапад-23". Съемки картины проходили на родине великого режиссера в селе Завражье Костромской области, в Юрьевце Ивановской области, в Суздале Владимирской области, в Рязанской области, на "Мосфильме". Картина рассказывает о духовной сути творческого служения мастера, каждый фильм которого - исповедь.

Документальный фильм "Другим я уже не буду" рассказывает об истории создания Международного славянского форума искусств "Золотой Витязь" - ровесника "Славянского базара в Витебске". Наиболее интересные проекты "Славянского базара" могут быть показаны в России, а в ответ "Витязь" привезет в Витебск произведения лауреатов российского форума, который собирает все лучшее, что есть в искусстве стран славянского мира. Жизнь напоминает, что самых больших достижений мы всегда добивались вместе.