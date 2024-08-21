Вышел тизер мультсериала для взрослых «Сумерки богов» от Зака Снайдера

Netflix представил тизер анимационного сериала «Сумерки богов», за режиссуру которого отвечает Зак Снайдер. Ролик во всей красе демонстрирует, почему ему присвоен рейтинг R – кровь, ругательства и обнаженка.

© кадр из фильма

Сериал описывается, как совершенно новое смелое и зрелищное анимационное видение скандинавской мифологии. В мифическом мире великих битв, великих подвигов и великого отчаяния смертный король Лейф спасается на поле боя благодаря Сигрид – воительнице с железной волей, в которую он влюбляется. Эта героическая история любви, потерь и мести – путешествие в Ад и за его пределы, через фантастические земли, поля жестоких и кровавых сражений против богов и демонов.

Тор, Локи, Один и Хель будут среди основных персонажей. Всего в проекте запланировано восемь эпизодов.

Трейлер выложен в аккаунте Netflix в соцсети X (бывший Twitter).

Если есть сложности с просмотром, то ролик можно глянуть у нас в Telegram:

Премьера состоится 19 сентября.