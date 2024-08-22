Фильм "Суворовец 1944" собрал во всероссийском прокате свыше 13 млн рублей
Созданный новосибирской студией игрового кино "Краски" полнометражный художественный фильм для детей и юношества "Суворовец 1944" собрал свыше 13 млн рублей во всероссийском прокате. Фильм посмотрели свыше 60 тыс. человек, сообщил ТАСС генеральный продюсер картины Денис Вязников.
Фильм был создан новосибирскими кинематографистами при поддержке правительства Новосибирской области и Президентского фонда культурных инициатив.
"Кинотеатральный прокат - 800 залов. Количество зрителей в кинотеатрах - 60 018. Общие сборы - 13 013 467", - рассказал Вязников.
По его словам, "Суворовец" был рекомендован к просмотру Министерством просвещения РФ в качестве инструмента для воспитательной работы общеобразовательным организациям страны и вошел в федеральную программу показов по "Пушкинской карте".
Основная тема - героизм тружеников тыла. Действие фильма происходит в 1944 году в небольшой сибирской деревне, где в отсутствие мужчин, ушедших на фронт, роль защитников от бандитов, расхитителей государственной собственности берут на себя подростки. На первый план в фильме выведены герои, достойные быть примером для современных детей.
Съемки картины проходили в Колыванском районе Новосибирской области. В них были заняты ведущие актеры новосибирских театров. Оригинальный саундтрек написал местный композитор Алексей Григорьев. В картине звучит песня известного российского композитора и музыканта Сергея Галанина. В главной роли снимался 13-летний Всеволод Казанцев. Как и все дети, принявшие участие в проекте, он прошел подготовку в студии "Краски".