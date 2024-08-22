Фильм «Суворовец 1944» собрал во всероссийском прокате свыше 13 млн рублей

Созданный новосибирской студией игрового кино "Краски" полнометражный художественный фильм для детей и юношества "Суворовец 1944" собрал свыше 13 млн рублей во всероссийском прокате. Фильм посмотрели свыше 60 тыс. человек, сообщил ТАСС генеральный продюсер картины Денис Вязников.

© Кадр из фильма «Суворовец 1944»

Фильм был создан новосибирскими кинематографистами при поддержке правительства Новосибирской области и Президентского фонда культурных инициатив.

"Кинотеатральный прокат - 800 залов. Количество зрителей в кинотеатрах - 60 018. Общие сборы - 13 013 467", - рассказал Вязников.

По его словам, "Суворовец" был рекомендован к просмотру Министерством просвещения РФ в качестве инструмента для воспитательной работы общеобразовательным организациям страны и вошел в федеральную программу показов по "Пушкинской карте".

Основная тема - героизм тружеников тыла. Действие фильма происходит в 1944 году в небольшой сибирской деревне, где в отсутствие мужчин, ушедших на фронт, роль защитников от бандитов, расхитителей государственной собственности берут на себя подростки. На первый план в фильме выведены герои, достойные быть примером для современных детей.

Съемки картины проходили в Колыванском районе Новосибирской области. В них были заняты ведущие актеры новосибирских театров. Оригинальный саундтрек написал местный композитор Алексей Григорьев. В картине звучит песня известного российского композитора и музыканта Сергея Галанина. В главной роли снимался 13-летний Всеволод Казанцев. Как и все дети, принявшие участие в проекте, он прошел подготовку в студии "Краски".