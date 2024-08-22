Конкурс фестиваля «Короче» открыла комедия о помощнице министра

Конкурсная программа полного метра XII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино "Короче" стартовала с показов романтической комедии "Втроем" о сотруднице министерства культуры Пермского края и триллера "Вдохновение" об одиноком художнике, передает корреспондент ТАСС.

Режиссером ромкома выступила Александра Сарана, сценарий к фильму написали Светлана Штеба и Евгений Григорьев при участии Юлии Кошкиной. Главные роли в роуд-муви исполнили Ирина Старшенбаум, Сергей Кузнецов, Саша Ревенко и Алесь Снопковский.

"Мир был бы абсолютно прекрасным, если бы все вдруг стали пермяками. Вы поймете в процессе просмотра, почему мы так думаем", - сказала Штеба со сцены.

Зал проводил фильм долгими аплодисментами и выкриками.

В центре сюжета - история девушки Даши, которая занимает пост помощника министра культуры региона. Параллельно с кадрами деловой жизни создатели показывают перипетии личных отношений героини, которая уходит от возлюбленного, сделавшего ей предложение. Девушка отправляется в командировку по Пермскому краю, в ходе которой сталкивается с реалиями маленьких городов, непониманием людей и комичностью их поступков.

Лента Константина Еронина "Вдохновение" рассказывает о художнике, который живет один на берегу высохшего озера и почти ни с кем не общается. Исключением стали почтальон, который приносит хозяину дома картины вместо писем, и незнакомец, который забирает у него картины, оставляя алкоголь и еду. В картине мало диалогов, но много метафор и отсылок к жизни режиссера. Фильм выполнен в черно-белом цвете и длится около получаса.

О секции короткометражного кино

Первый конкурсный день короткого метра открылся показами нескольких лент. В первый блок вошли семь работ. Самые долгие овации встретила картина "Яблоки" Вари Маценовой по рассказу Романа Михайлова "Героин приносили по пятницам". В центре сюжета - влюбленный парень Андрей, роль которого исполнил Антоха МС. Из-за девушки главный герой попадает в психиатрическую больницу. Там многие думают, что пациент выдумал девушку. Однако тот получает шанс изменить свою жизнь.

Еще одной работой, которую отметили зрители и жюри, стала короткометражка "Тонкость наших стен" Владимира Митрофанова. Драма выполнена в стиле советской новой волны, а главные герои, разговаривающие друг с другом через тонкую стену между квартирами, отсылают к Лене и Жене из "Июльского дождя" Марлена Хуциева (1967 год). Диалоги и голоса героев, которые рефлексируют о прошлом, стилизованы под речь советских киноактеров.

Фестиваль "Короче" проходит в Калининграде с 20 по 25 августа. Показы знаковых российских картин последних лет будут идти все дни фестиваля - калининградцы и гости города смогут посмотреть "Летучий корабль", "Вызов", "По щучьему велению", а также фильм-победитель дебютной программы 2023 года - "Бери да помни".