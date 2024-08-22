Вышел трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Издание IGN опубликовало свежий закулисный ролик, посвящённый работе над вторым сезоном шоу. В видео актёры, продюсеры и другие члены съёмочной группы рассказали о трудностях, с которыми столкнулся проект.

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Особое внимание также уделили Саурону, который только начинает вставать на путь зла и творить бесчинства.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Amazon Prime Video.

Напомним, события второго сезона развернутся сразу после окончания истории первого сезона, когда Саурон вновь начинает набирать силу и готовится подчинить себе всё Средиземье. В актёрский состав вошли Киран Хайндс, Рори Киннер и Таня Муди.

Продолжение новой истории по вселенной культового писателя Джона Толкина начнёт выходить 29 августа. Во втором сезоне будет восемь серий, а финал состоится 17 октября.