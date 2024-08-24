В Ташкенте пройдет всероссийская акция "Ночь кино"

Девятая всероссийская акция "Ночь кино", приуроченная ко Дню российского кино, 24 августа пройдет в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ.

Ежегодно для "Ночи кино" выбираются новинки российского кинематографа. В программе 2024 года - фантастический блокбастер "Сто лет тому вперед" (режиссер Александр Андрющенко) и сказка "По щучьему велению" (режиссер Александр Войтинский), говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, акция пройдет в Летнем кинотеатре Дворца национального киноискусства Узбекистана (Дворец кино им. Алишера Навои).

Сообщается, что "Ночь кино" пройдет также в 14 странах БРИКС и СНГ, ее организатором стало Роскино при поддержке Фонда кино и МИД России.