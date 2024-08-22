Появились подробности о фильме «Где наши деньги?»

Криминальную комедию о трех парнях из провинциальной преступной группировки, которые пытаются устроиться в жизни после распада СССР, покажет Кинопоиск. Автором идеи, автором сценария и режиссером фильма стал Владимир Зинкевич ("Добро пожаловать в семью", "Спайс бойз").

© Кадр из фильма «Где наши деньги?»

Трое парней из маленького городка - Наука (Кузьма Котрелёв), Губа (Александр Тарасов) и Колючий (Андрей Максимов) - в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда все, что было в сейфе. На утро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос "Где наши деньги?", потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион, а значит - либо среди друзей есть "крыса", либо где-то в городке в ходу еще 24 миллиона.

Исполнители главных ролей хорошо знакомы зрителям: Кузьму Котрелёва можно было видеть в сериале "ЮЗЗЗ", Александра Тарасова - в триллере "Спайс бойз", Андрея Максимова - в хитовом "Слове пацана". Также в проекте приняли участие: Алексей Серебряков ("Груз 200", "Игры"), Наталья Бардо ("Улетный экипаж", "Беспринципные"), Владимир Сычев ("Духless", "Тур с Иванушками"), Сергей Епишев ("Кухня", "Последний министр"), Анна Слю ("Наводнение", "Беспринципные") и другие. Оператор-постановщик ленты - Федор Стручев ("Отель "Белград"", "Все хорошо").

Фильм будет показан на фестивале "Новый сезон" 13 сентября, а позже он выйдет в прокат и затем уже появится на Кинопоиске.