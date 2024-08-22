В Голливуде представили фильм «Рейган» с Алексеем Воробьевым

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Рейган», в котором сыграл российский актер и певец Алексей Воробьев.

Экс-президента США Рональда Рейгана в картине Шона Макнамара сыграл Деннис Куэйд, а Воробьева взяли на роль агента КГБ Андрея Новикова. При этом сам актер рассказывал летом в эфире программы «Утро» на ТНТ, что сыграл в этом фильме «молодого Путина», отмечает РБК.

По данным издания «Сплетник», Джон Войт сыграл в фильме агента КГБ Виктора Новикова, «который следил за Рейганом десятки лет», а Воробьёв, «судя по всему исполнил, роль его сына».

Алексей Воробьев получил известность, представив Россию на «Евровидении- 2011», где он выступал под псевдонимом Alex Sparrow. Кроме того, он снялся более чем в 20 фильмах, в числе которых сериалы «Деффчонки» и «Нереальный холостяк», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».