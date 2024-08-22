Начались съемки сериала «Попадос»

К съемкам криминальной комедии «Попадос» приступил онлайн-кинотеатр Kion. В ролях — Макар Хлебников («Пингвины моей мамы», «Снегирь»), Лиза Ищенко («Краш-тест», «Алиса не может ждать»), Антон Шокалюк («Лихие»), Шарифбек Закир («Юность»), Тимофей Трибунцев («Снегирь», «Дядя Леша», «Пищеблок»). Режиссер — Александр Собичевский («Я богиня», «Убойный отпуск», «Обычная женщина»), автор сценария — Илья Шошин («Минус Дима»). Производством сериала занимаются студия LookFilm и онлайн-кинотеатр Kion.

Трем подросткам попадает в руки оборудование для газовой резки. Решив заработать, пацаны без разрешения берут машину соседа-полицейского и отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать на металл старый башенный кран. Однако кран падает на машину лидера преступной группировки, который только что на их глазах застрелил дальнобойщика. Пытаясь скрыться, друзья попадают в аварию и разбивают «бэху». То, что казалось прибыльным делом, становится началом целой череды проблем.

«Попадос»— это сериал о взрослении в маленьком городе в эпоху перемен, который говорит о вечных ценностях —настоящей дружбе и любви.

- Я очень хотел поработать с Александром Собичевским, у нас должен был случиться один совместный проект, но не сложилось в силу обстоятельств, и поэтому, когда меня позвали на "Попадос", я с удовольствием согласился и надеялся очень, что меня утвердят, - говорит Макар Хлебников. – Мне понравился сценарий — такая простая, и в то же время лихая и универсальная история comingofage, которая упакована в нашем сериале в локальный сеттинг. Я, кстати, впервые в Перми, где у нас до октября будут идти съемки, надеюсь успею посмотреть город.