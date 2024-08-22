Раскрыта дата премьеры продолжения многосерийного хита «Жить жизнь»

Онлайн-кинотеатр START назвал дату премьеры второго сезона своего многосерийного хита "Жить жизнь" (18+) с Любовью Аксёновой в главной роли. Он стартует 12 сентября.

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Также опубликованы трейлер (18+) и постер проекта.

По словам режиссёра Михаила Вайнберга, создатели "препарируют достаточно широкий спектр человеческих взаимоотношений, стараются докопаться до первопричин тех или иных поступков".

Во втором сезоне главная героиня начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре, а ключ к разгадке кроется в закрытом клубе пикаперов.

В ролях также: Роман Васильев, Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Игорь Гордин, Владислав Ценёв, Кристина Кучеренко, Павел Попов, Даниил Воробьев, Юлия Джулай, Анастасия Крылова, Анастасия Меськова, Юлия Синицына и др.