В Москве начались съемки приключенческого экшена «Гуантанамера»

По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», в России начались съёмки приключенческого экшена «Гуантанамера». Режиссёром картины выступает Сергей Мокрицкий, а продюсерами – Рафаел Минасбекян и Вадим Верещагин.

В центре повествования ленты – известная экстрим-блогерша, которая, прилетев на Кубу, оказывается замешана в загадочную историю пропавшего много лет назад документа, по которому Америка должна была вернуть Кубе базу Гуантанамо. За ним давно охотятся и спецслужбы, и серьёзный бизнесмен.

В проекте сыграют Сергей Шакуров, Александра Тулинова, Илья Шляга, Дарианис Палензуела, Эслинда Нуньес, Эдуардо Мартинез и Карлос Энрике Альмиранте.

Лента выйдет в прокат осенью 2025 года.