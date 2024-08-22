Из магазина Disney пропал весь мерчендайз по провальному сериалу «Аколит»

20 августа авторитетные СМИ сообщили о закрытии сериала «Аколит». По данным журналистов, один из самых дорогих проектов в истории «Звёздных войн» не устроил продюсеров, из-за чего было принято решение не продлевать шоу на второй сезон.

© Кадр из сериала «Аколит»

Спустя сутки пользователи обнаружили, что из магазина Disney пропали абсолютно все сопутствующие товары: от постеров до игрушек и фигурок. Если прописать в поиске название сериала, то сервис сообщит об отсутствии товаров с подобным брендом.

Интересно, что подобная участь не коснулась других сериалов по «Звёздным войнам», которые до сих пор не продлили на второй сезон — «Оби-Вана Кеноби» и «Книгу Бобы Фетта». Фанаты предполагают, что таким образом Disney хочет полностью абстрагироваться от «Аколита», который получил худшие оценки в истории больших проектов по вселенной.