Новый сезон «Жизни по вызову» с Прилучным покажут в кинотеатрах

1 сентября в онлайн-кинотеатре KION стартует третий сезон хитового сериала Сарика Андреасяна "Жизнь по вызову" (18+), а чуть ранее, 28 августа, первые серии можно будет увидеть на большом экране.

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Показы пройдут в разных городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Уфа и другие) в 42 кинотеатрах. Для получения приглашения нужно выбрать сеанс на сайте сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" и оплатить подписку на стриминг.

В сериале, который рассказывает о подпольном рынке эскорт-услуг, играют Павел Прилучный, Лиза Моряк, Виктория Маслова, Александр Дьяченко, Янина Студилина, Михаил Горевой, Александр Яцко и другие.