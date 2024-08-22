В Волгограде пройдет фестиваль российского кино

С 24 по 28 августа пройдет третий кинофестиваль "Волгоградский факел", сообщает областной комитет культуры.

Церемония открытия состоится в Новом экспериментальном театре. 28 августа в Волгоградской филармонии состоится торжественная церемония закрытия кинофестиваля с награждением победителей конкурсных программ. А их три: полнометражные и короткометражные игровые фильмы и документалистика. Всего 35 российских кинокартин. Каждый фильм зрителям презентуют режиссеры и актеры. Показы состоятся с 25 по 27 августа.

Жюри возглавит народный артист РФ Валерий Баринов. Победителей назовут в 13 номинациях. Кроме того, состоятся показы внеконкурсных фильмов кинофестиваля.

Волгоград посетят Ольга Кабо, Рустам Сагдуллаев, Антон Зацепин, Анна Миклош, Серафима Низовская, Сергей Селин, Татьяна Судец и другие артисты. Концерты и творческие вечера пройдут не только в кинотеатрах города, но и в районных и сельских ДК.