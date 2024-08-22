Стартовали съемки остросюжетного сериала «Мертвая точка»

Съёмки остросюжетного сериала «Мёртвая точка» стартовали в Москве. В центре сюжета – юрист Рита Галич, отца которой обвиняют в убийстве его аспирантки: чтобы доказать его невиновность, девушка решает начать самостоятельное расследование. Главные роли в сериале исполнят Карина Андоленко, Алексей Матошин и Иван Колесников.

Юрист по жилищному праву Рита Галич (Карина Андоленко) работает в социальном центре. Однажды она получает новость о том, что её отца, уважаемого адвоката и преподавателя в университете Евгения Владимировича, обвиняют в убийстве своей аспирантки. Вина Евгения Владимировича (Иван Шабалтас) очевидна всем – его задержали на месте преступления, на орудии убийства и на теле жертвы обнаружены его отпечатки. Но Рита не верит, что отец причастен к произошедшему, и решает самостоятельно докопаться до истины.

- Я стала поклонницей своей героини Риты Галич, потому что такую, как она, я ещё не играла, - говорит Карина Андоленко. – Зачастую у меня более вдумчивые и рассудительные героини, много драматических ролей, поэтому мне интересно попробовать такой шебутной в прямом смысле характер. Она стихийная, очень лёгкая, эмоциональная, отзывчивая, местами слишком доверчивая, гордая, самодостаточная и бесстрашная. Сначала сделает, а потом думает, но довольно часто попадает в точку. Рита такой маленький обаятельный движок нашей истории. Она очень круто справляется с различными испытаниями: на её долю выпадет спасение отца и других людей.

Рита начинает собственное расследование, в ходе которого в невиновности отца ей удаётся убедить известного адвоката Козака (Иван Колесников) и бывшего опера Одинцова (Алексей Матошин). Уже втроём они продолжают вести это дело и вскоре выходят на крупный рейдерский синдикат, который, как выясняется, причастен не к одному убийству.

16-серийный проект будет показан по НТВ.