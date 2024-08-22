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Расписание выхода второго сезона сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой

Уже 12 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой. Продолжение расскажет новую историю Анны Богинской, которая становится пешкой в чьей-то большой игре. Ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Надеясь уберечь новую знакомую Софию от собственных ошибок, девушка поставит под удар тех, кто ей близок и дорог, и встретится лицом к лицу с собственным прошлым.

Расписание выхода второго сезона сериала «Жить жизнь»
© Кадр из сериала «Жить жизнь»

Во второй сезон шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 7 ноября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Жить жизнь»

Эпизод, Дата выхода:

  • 1-я серия 12 сентября
  • 2-я серия 19 сентября
  • 3-я серия 26 сентября
  • 4-я серия 3 октября
  • 5-я серия 10 октября
  • 6-я серия 17 октября
  • 7-я серия 24 октября
  • 8-я серия 31 октября
  • 9-я серия 7 ноября

Фильмы и сериалы
Анна Богинская
Любовь Аксенова