Уже 12 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой. Продолжение расскажет новую историю Анны Богинской, которая становится пешкой в чьей-то большой игре. Ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Надеясь уберечь новую знакомую Софию от собственных ошибок, девушка поставит под удар тех, кто ей близок и дорог, и встретится лицом к лицу с собственным прошлым.

© Кадр из сериала «Жить жизнь»

Во второй сезон шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 7 ноября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Жить жизнь»

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