Расписание выхода второго сезона сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой
Уже 12 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой. Продолжение расскажет новую историю Анны Богинской, которая становится пешкой в чьей-то большой игре. Ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом Клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Надеясь уберечь новую знакомую Софию от собственных ошибок, девушка поставит под удар тех, кто ей близок и дорог, и встретится лицом к лицу с собственным прошлым.
Во второй сезон шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Start. Финал состоится 7 ноября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Жить жизнь»
Эпизод, Дата выхода:
- 1-я серия 12 сентября
- 2-я серия 19 сентября
- 3-я серия 26 сентября
- 4-я серия 3 октября
- 5-я серия 10 октября
- 6-я серия 17 октября
- 7-я серия 24 октября
- 8-я серия 31 октября
- 9-я серия 7 ноября