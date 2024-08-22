Маковецкий, Валуев и Стоянов снялись в фильме «Жванецкий»‎

Спецпоказ фильма-концерта "Жванецкий" состоится на втором фестивале документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc уже в эту пятницу, 23 августа. Ленту покажут впервые. "Российская газета" - генеральный информационный партнер кинофестиваля. В фильме приняли участие звезды российского кино, креативным продюсером стала Наталья Жванецкая, художественным руководителем драматург Евгений Гришковец, режиссер - Вадим Плохотников.

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Новую жизнь лучшим монологам знаменитого автора, чьи произведения уже давно стали народными, подарят Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Павел Деревянко, Сергей Жилин, Станислав Дужников, Владимир Вдовиченков, Николай Валуев, Сергей Жилин, Глеб Калюжный, Людмила Артемьева, Кристина Бабушкина и Настасья Самбурская. Зрителей ждут откровения звезд о знаменитом писателе, много юмора, репетиции концертных номеров и уникальные кадры, снятые в доме Михаила Михайловича, а также ранее неизданные произведения.

© Российская Газета

Наталья Жванецкая рассказывает:

"Многие произведения Миши рассказывают об общих человеческих ценностях: о дружбе, о добре, о людях. Поэтому они не устаревают, оставаясь понятными и актуальными для зрителей. Конечно, хотелось бы, чтобы его монологи были понятны и молодому поколению, но, я считаю, что его юмор универсален. В "Жванецком" блестящие артисты самых разных типажей прочли лучшие произведения Миши, поделились своими воспоминаниями и откровениями. Я думаю, что он бы был доволен. Было немного страшно начинать такой проект, но это большая радость, что все получилось".