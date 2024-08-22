Четвертый Московский Курдский фестиваль объявил конкурсную программу

IV Московский Курдский кинофестиваль, который пройдет в Москве с 18 по 22 сентября, объявил конкурсную программу. В нее вошли семь полнометражных фильмов, восемь документальных картин, в короткометражную секцию - 14 игровых и 9 документальных лент, сообщили в пресс-службе фестиваля.

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"В конкурс игрового кино вошли семь полнометражных фильмов, в документальный конкурс - восемь картин, в короткометражной секции 14 игровых и 9 документальных лент. В этом году фестиваль делает акцент на межкультурном диалоге в целом и сотрудничестве с Россией. Продолжая традиции предыдущих лет, в рамках культурного обмена фестиваль вновь объединит кинематографистов и любителей кино со всего мира, чтобы показать настоящие шедевры курдского кинематографа", - говорится в сообщении.

В фестивале примут участие режиссеры из 12 стран, в том числе, из Ирака, Турции, Ирана, Франции, Сирии, Канады, Нидерландов и других.

В конкурс игровых полнометражных фильмов вошли экспериментальная лента "Мосул, мой дом", представляющая собой пешее путешествие по руинам Мосула в попытке исследовать последствия войны, драма "Преходящее счастье", историческая картина "1988", основанная на реальных событиях и рассказывающая о газовой атаке в разгар иракско-иранской войны приграничного города Халабджа, трагическая сага "Лошадь" о попытках героя вернуться в собственный дом после падения режима Саддама Хусейна и спортивная драма "Багдад Месси" о том, как в охваченном войной Ираке 10-летний мальчик с тяжелой травмой испытывает неутолимую страсть к футболу, лента "Махса смеялась" об эмиграции и картина "Добрый день", повествующая об актерах курдского театра.

В документальный полнометражный конкурс вошли лента "Дочери солнца" о попытках женщин обрести свободу, фильм "Резня в пустыне" о нападении режима Баас на деревню Декан, картина "За справедливость", фильм "Надежды из дерева", фильм-путешествие музыканта через историю и мифы "Менестрели Священных гор", биография "Мустафа Паша Ямулки борец за справедливость" о жизни курдского военного офицера, который был назначен председателем Османских процессов в 1919-1920 годах, "Портрет беженца" о курдском гражданско-политическом активисте и "Скорбная река" об одном из певцов Восточного Курдистана, который уже много лет борется за свое искусство.

В конкурсе короткометражных игровых фильмов 14 лент из Ирана, Турции, Ирака, Сирии и Канады.