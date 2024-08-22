Тодд Филлипс рассказал о новом "Джокере"

Режиссер Тодд Филлипс рассказал в интервью Variety о фильме "Джокер: Безумие на двоих".

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Филлипс рассказал, что незадолго до окончания съемок "Джокера" Хоакину Фениксу, исполнителю главной роли, приснился сон, в котором его герой выступает на сцене, рассказывая шутки и исполняя песни. По словам Феникса, он позвонил режиссеру, "надеясь, что он захочет устроить со мной шоу".

Актер не был готов оставить своего героя, поэтому они вместе с Филлипсом стали думать о продолжении фильма ещё до того, как первая часть собрала более миллиарда долларов в 2019 году.

Перед авторами стояла цель превзойти самих себя. По словам режиссера, это возможно - только если сделать "что-то отчаянное". Создатели фильма выбрали жанр мюзикла, "чтобы исследовать изношенный разум, который становится еще более опасным, поскольку Джокер предстает перед судом за пять убийств".

Однако, по словам Филлипса, это не классический мюзикл, ведь "большая часть музыки в фильме - это на самом деле просто диалоги. Просто у Артура нет слов, чтобы сказать то, что он хочет сказать, поэтому он поет их вместо этого".

В фильме песни исполняют Хоакин Феникс и Леди Гага, и делают это "вживую в сопровождении пианиста, который выступал за кадром, стараясь идти в ногу с установленным ими темпом".

Для Феникса было важно, чтобы они "не исполняли песни, как обычно делают в мюзиклах". Им были "не нужны идеальные ноты. Вместо этого целью было сделать что-то нервное, но честное".

Филлипс также отметил, что не планирует снимать третью часть "Джокера". По его словам, они "уже сказали то, что хотели сказать".

"Джокер: Безумие на двоих" будет представлен 4 сентября на Венецианском фестивале. Мировой прокат начнется 2 октября.