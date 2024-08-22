Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, Джек Блэк и Пол Радд сыграют в ремейке «Анаконды» 1997 года. На данный момент актёры ведут переговоры об участи в проекте. Режиссёром и сценаристом ленты выступит Том Гормикэн («Невыносимая тяжесть огромного таланта»).

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Блэк исполнит роль бывшего режиссёра, застрявшего на работе свадебного видеооператора, а Радд — голливудского актёра, мечты которого ускользают все дальше и дальше. Однако информация не точная, поэтому на практике им могут достаться противоположные роли.

Сюжет ремейка расскажет о группе друзей, переживающих кризис среднего возраста. Они отправляются в тропический лес, где будут вынуждены бороться за свои жизни со стихийными бедствиями, гигантскими змеями и жестокими преступниками.

Сроки и дата выхода ремейка «Анаконды» пока неизвестна.