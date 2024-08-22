Самбурская с грузчиком, новые «Чужой» и «Ворон»: что смотреть на неделе

С 22 по 29 августа на экраны выходят готический фильм «Ворон», фантастический триллер «Чужой: Ромул», мрачная комедия «Идеальный лжец» и российский фантастическо-приключенческий фильм «Пираты галактики Барракуда». На одной из платформ стартует второй сезон «Галя, у нас отмена». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© Кадр из трейлера фильма "Ворон"

Премьера: 22 августа;

Где смотреть: в кинотеатрах;

В ролях: Билл Скарсгард, FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Джозетт Саймон, Лаура Бирн, Сами Буажила, Карел Добры, Джордан Болджер, Себастьян Ороско, Дэвид Боулз;

Зачем смотреть: переосмысление культового комиксного фэнтези-хоррора.

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Музыкант по имени Эрик Дрэйвен (Билл Скарсгард) жертвует собой ради защиты своей возлюбленной Шелли (FKA Twigs). К сожалению, его самоотверженность оказывается тщетной — девушка все равно погибает. Спустя год после трагедии Эрик, застрявший между мирами живых и мертвых, восстает из могилы. Он становится Вороном, наделенным божественной силой, и возвращается в мир людей, чтобы отомстить преступникам и восстановить справедливость.

«Пираты галактики Барракуда»

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В центре сюжета космический пират с суперспособностями из далекой галактики Барракуда. Однажды во время путешествия его корабль терпит крушение и попадает на Землю. Капитан корабля осознает, что ему придется приспосабливаться к новым условиям, чтобы выжить.

И дабы избежать наказания по жестким законам космоса, он принимает обличие скромного отличника по имени Митя. Задача главного героя заключается в поиске древнего артефакта, оставленного на планете, — ретранслятора, с его помощью можно отправить сигнал бедствия.

Случайно он спасает девочку Кристину от буллинга со стороны одноклассников и присоединяется к компании хулигана Коли. В поисках артефакта Митя раскрывает планы космических злодеев, которые собираются уничтожить вселенную, и понимает, что помощь друзей ему будет как никогда кстати. Вместе им предстоит ускользнуть от злобных инопланетян и разминировать бомбу, угрожающую всей Солнечной системе.

«Чужой: Ромул»

Премьера: 22 августа;

Где смотреть: в кинотеатрах;

В ролях: Изабела Мерсед, Кейли Спейни, Арчи Рено, Дэвид Джонссон Фрэй, Эйлин Ву, Спайк Ферн;

Зачем смотреть: самодостаточный ностальгический приквел, воссоздающий атмосферу культовых частей франшизы о «Чужих».

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Действие фильма происходит между первой и второй частью франшизы «Чужой». Картина рассказывает о группе космических колонизаторов, которые исследуют заброшенную космическую станцию с помощью беспилотного зонда и обнаруживают органический объект. После его вскрытия оказывается, что внутри находится ксеноморф, свернувшийся в эмбриональную позу.

Сирота Рэйн Кэррадайн (Кейли Спейни) трудится в шахтерской колонии вместе со своим сводным братом Энди (Дэвид Джонссон), андроидом, которого ранее нашел и переоснастил ее отец. Когда корпорация вынуждает Рэйн продлить трудовой контракт, она соглашается на предложение своего бывшего парня Тайлера исследовать заброшенный корабль, чтобы найти криокамеры, необходимые для побега на планету Ивага. Энди, способный взаимодействовать с системами корабля, становится ключевой фигурой в их плане.

Они добираются до корабля, который оказывается космической станцией, состоящей из двух модулей «Ромул» и «Рем». Там они находят необходимые им криокамеры, однако содержащегося в них топлива недостаточно для того, чтобы добраться до Иваги. Тогда они находят еще одну криокамеру, но при попытке слить с нее топливо случайно оживляют замороженных лицехватов, которые, в свою очередь, активируют автоматическую изоляцию. Рэйн и Наварро поднимаются на борт, чтобы спасти заблокированных друзей. Рэйн переставляет чип из сломанного андроида в голову Энди, чтобы получить доступ к управлению станцией. Однако таким образом Энди получает новую миссию и перестает быть преданным корпорации «Вейланд-Ютани».

«Идеальный лжец»

Премьера: 22 августа;

Где смотреть: в кинотеатрах;

В ролях: Питер Сарсгаард, Билли Магнуссен, Сара Гадон, Скай П. Маршалл, Фаран Таир, Кристин Нилсен, Фишер Стивенс, Каллум Винсон, Джулия Колье, Уилла Данн;

Зачем смотреть: черная сатира о харизматичном трикстере-самозванце от продюсеров оскароносного «Бёрдмена».

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События картины разворачиваются в 1918 году в разгар эпидемии испанского гриппа. В роскошном особняке неподалеку от Нью-Йорка решают нанять слуг для периода самоизоляции. Среди новосозданного персонала оказывается шеф-повар с безукоризненными рекомендациями Флойд Монк (Питер Сарсгаард). Он не только мастер кулинарного дела, но и искусный манипулятор.

Постепенно он берет под контроль всех слуг и захватывает власть в доме. Хозяин особняка, прогрессивный журналист Джей Хортон (Билли Магнуссен), пишет статьи, в которых критикует президента Вудро Вильсона за бездействие в борьбе с эпидемией. Хортон отправляет фейковые репортажи о городских протестах, в то время как на самом деле не покидает особняк и наслаждается роскошью.

В это время новый повар подрывает его авторитет и сеет смуту среди слуг. Они начинают распивать хозяйский алкоголь, играть в карты, а в итоге перемещаются из домика для прислуги в господские покои. Монк также заручился поддержкой хозяйской жены Джули (Сара Гадон) и его детей. В итоге владелец особняка теряет уверенность в своей безопасности, когда запасы пищи в доме начинают иссякать. Убежденный вегетарианец и противник насилия, он отказывает всем желающим отправиться на охоту в близлежащие леса, где прямо под боком пасутся упитанные олени.

«Галя, у нас отмена»: второй сезон

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Главный герой сериала Фил (Артем Кошман) живет без забот и всегда ищет, где можно выгодно устроиться. Он трудится барменом, но случайно в разговоре с изрядно выпившим клиентом узнает, что тот является директором магазина «Мой Эверест», где проходит розыгрыш автомобиля.

Фил догадывается, кому должен достаться главный приз, но решает схитрить и устраивается на работу продавцом в этот гипермаркет. В новом сезоне экс-супруга директора сети становится управляющей всей компанией. Чтобы обновить «Мой Эверест», она нанимает кризисного менеджера Яну.

Пока амбициозный специалист занимается модернизацией гипермаркета, остальные сотрудники стараются разобраться в своих отношениях: директор пытается наладить связь с бывшей, Фил желает вернуть Асю, а заместитель директора Марго скрывает свой роман с грузчиком от матери.