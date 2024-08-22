Вышел русский трейлер фильма «Анора» с Марком Эйдельштейном

Вышел полноценный русский трейлер фильма «Анора» — главного кандидата на лучший фильм на грядущем «Оскаре». В ролике показали первую встречу влюблённой пары, их свадьбу и ряд комичных эпизодов.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат CRE FILM, NATION ENTERTAINMENT.

Сюжет «Аноры» рассказывает о стриптизёрше из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха Ваню. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятости его возлюбленной.

Главные роли в ленте сыграли Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова. Вместе с российскими звёздами в ленте также сыграли Майки Мэдисон, Росс Бродар, Карен Карагулян и другие. Режиссёром выступил Шон Бейкер, ранее поставивший «Старлетку» и «Мандарин».

Премьера картины в кинотеатрах России состоится 17 октября. Ранее фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля — Золотую пальмовую ветвь.