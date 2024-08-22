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Расписание выхода приключенческого сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым от Okko

22 августа состоялась премьера двух первых серий приключенческого сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым. Шоу рассказывает о зажатом и скромном мальчике, которого воспитала бабушка. В один момент юнец отправляется в путешествие по всей России, чтобы отыскать своего потенциального отца. Для этого главному герою предстоит преодолеть более 9000 километров и пройти через ряд испытаний.

Расписание выхода приключенческого сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым
© Чемпионат.com

Всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов. Новые серии будут выходить каждую неделю вплоть до премьеры финала 3 октября. Сериал доступен для просмотра в стриминговом сервисе Okko.

Расписание выхода сериала «Юг» от Okko

  • 1-я серия — 22 августа;
  • 2-я серия — 22 августа;
  • 3-я серия — 29 августа;
  • 4-я серия — 5 сентября;
  • 5-я серия — 12 сентября;
  • 6-я серия — 19 сентября;
  • 7-я серия — 26 сентября;
  • 8-я серия — 3 октября.
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