Расписание выхода приключенческого сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым от Okko
22 августа состоялась премьера двух первых серий приключенческого сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым. Шоу рассказывает о зажатом и скромном мальчике, которого воспитала бабушка. В один момент юнец отправляется в путешествие по всей России, чтобы отыскать своего потенциального отца. Для этого главному герою предстоит преодолеть более 9000 километров и пройти через ряд испытаний.
Всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов. Новые серии будут выходить каждую неделю вплоть до премьеры финала 3 октября. Сериал доступен для просмотра в стриминговом сервисе Okko.
Расписание выхода сериала «Юг» от Okko
- 1-я серия — 22 августа;
- 2-я серия — 22 августа;
- 3-я серия — 29 августа;
- 4-я серия — 5 сентября;
- 5-я серия — 12 сентября;
- 6-я серия — 19 сентября;
- 7-я серия — 26 сентября;
- 8-я серия — 3 октября.