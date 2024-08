Появились новые кадры фильма «Гладиатор 2»

На этой неделе журналисты издания Empire опубликовали два новых кадра из предстоящего фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта. На первом из них изображён герой актёра Пола Мескаля, а на втором — Педро Паскаля.

© globallookpress

Ко всему прочему, персонаж Мескаля попал на обложку нового выпуска Empire. Тем временем количество просмотров у трейлера картины на официальном канале превысило почти 17 млн.

События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Помимо Пола Мескаля («Солнце моё»), в актёрский состав ленты также вошли Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев»), Джозеф Куинн («Очень странные дела») и некоторые актёры из оригинального фильма 2000 года.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в Европе и 22 ноября в США.

Новые кадры

© Paramount Pictures/Empire