Таиланд выразил готовность сотрудничать с РФ в сфере кинематографа

Таиланд в отличие от Запада открыт для сотрудничества с Россией в сфере кинопроизводства и видит перспективу наращивания взаимодействия в этой сфере. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил таиландский кинорежиссер Чалемчатри Юкон, который возглавляет подкомитет по развитию кинематографа Национального комитета по вопросам стратегии применения мягкой силы.

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"<...> Таиланд абсолютно открыт для России. Несколько месяцев назад мы даже провели фестиваль российского кино в Таиланде, который был очень успешным. В дальнейшем мы хотели бы более тесно взаимодействовать с Россией после показа здесь российских кинолент, которые мы считаем интересными. Мы здесь это обсуждали и знаем, что российское правительство поддерживает кинопроизводителей, для которых стала доступной даже Международная космическая станция. Если честно признаться, то мы не смогли бы создать в Таиланде производственных мощностей такого масштаба. И это то, что мы для себя подчеркнули", - сказал он.

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"Россия стояла у истоков кино, система Константина Станиславского заложила основу современного актерского искусства во всем мире. Таким образом, Россия является большим и незыблемым оплотом, что касается детального изучения киноискусства. Мы хотим больше сотрудничать, поскольку у Таиланда есть много преимуществ в виде живописных локаций, и все вместе это создает большие возможности для нашего взаимодействия", - добавил кинорежиссер, который принял участие в семинаре "Паттайя: столица креативной экономики и киноиндустрии", организованном государственным департаментом по связям с общественностью.

2024 год является перекрестным годом культурных обменов и туризма между Россией и Таиландом. Одним из крупнейших событий в рамках перекрестного года стал выход в феврале в таиландский кинопрокат таких российских фильмов, как "Вызов", "Сердце Пармы", "Либерея: охотники за сокровищами", "Конек-Горбунок" и "Обратимая реальность". Жители Таиланда получили возможность посмотреть российское кино в почти 400 кинозалах по всему королевству.