Герман-младший назвал фильм «Анора» событием года в мировом кино

«Анора» стала триумфатором Каннского фестиваля, а главные роли в ней сыграли хорошие российские актеры, напомнил НСН Алексей Герман-младший.

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Фильм «Анора» стал обладателем «Золотой пальмовой ветви», это привлечет внимание российского зрителя, в интервью НСН заявил кинорежиссер Алексей Герман-младший.

Российская премьера фильма Шона Бэйкера «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля-2024, состоится 5 октября на фестивале «Маяк» в Геленджике. В широкий прокат в России фильм с Марком Эйдельштейном и Юрием Борисовым выйдет 17 октября. Герман-младший назвал новую картину основным кинематографическим событием сезона.

«Это знаменитый фильм, который выиграл Каннский фестиваль. Я его не смотрел, но отзывались о нем хорошо. Прекрасно, что главные роли в основном кинематографическом событии этого сезона сыграли очень хорошие русские актеры. Говорить о том, что там избитый сюжет, нельзя. Русские олигархи в постсоветскую эпоху во многом стали олицетворять Россию за границей. Мне кажется, фильм надо обязательно посмотреть, надеюсь, у меня будет такая возможность. Не надо в нем искать ничего плохого», — сказал режиссер.

Собеседник НСН допустил, что тот факт, что картина победила на Каннском фестивале, в какой-то степени может привлечь зрителей.

«При этом в Каннах не всегда выигрывают хорошие фильмы. Иногда мне сложно их смотреть, я не считаю их произведением искусства, иногда они бывают спорными или бессмысленно провокационными. А бывают и настоящие шедевры. Но в любом случае Канны, Венеция и Берлин — это три главных кинофестиваля мира. Думаю, у нас достаточно много людей, которые интересуются мировым кинопроцессом. Любопытство к искусству — это хорошее качество», — подытожил он.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что «Анора» — нишевый фильм, поэтому если он соберет в российском прокате 200-400 миллионов рублей, то это будет большим успехом.