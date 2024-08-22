Вышел трейлер мультфильма «Властелин колец: Война рохиррим»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала дебютный трейлер мультфильма «Властелин колец: Война рохиррим». Мировая премьера аниме состоится 13 декабря.

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Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Властелин колец: Война рохиррим» расскажет историю нападения дунландцев во главе с вождём Вульфом на Рохан. Атака оказывается крайне успешной, и остатки рохиррим под руководством Хельма отправляются в неприступную крепость Хорнбург.

Режиссером аниме выступил Кэндзи Камияма, известный по «Призраку в доспехах: Синдром одиночки». Это будет уже второй крупный проект по вселенной Джона Толкина в 2024 году: в сентябре также стартует второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти».