Что известно о третьем сезоне сериала «Дом Дракона»

5 августа 2024 года вышла последняя серия второго сезона сериала «Дом дракона». Сюжетная линия оборвалась на самом интересном. Впереди — главные события сериала, которые зрителям покажут уже в третьем сезоне. Когда он выйдет и чего ждать поклонникам вселенной «Игры престолов» — в материале «Ленты.ру».

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Главное о сериале

Когда выйдет третий сезон

О том, что «Дом Дракона» продлен на третий сезон, его создатели объявили еще до премьеры второго.

Первый сезон «Дома Дракона» вышел в 2022 году, до премьеры второго сезона зрителям пришлось ждать два года. Ожидается, что примерно столько же времени пройдет до выхода новых эпизодов.

Предполагается, что зрители увидят продолжение в 2026 году. Точная дата выхода третьего сезона еще неизвестна.

Пока неясно и то, сколько серий будет в третьем сезоне: в первом их было 10, во втором — восемь. Однако уже сейчас известно, что новая глава не будет последней — всего зрителей ждет четыре сезона шоу. Когда начнется работа над последним — не объявляли.

Где посмотреть «Дом Дракона»

Посмотреть продолжение, скорее всего, можно будет через сервис «Амедиатека», который официально выпустил первые два сезона сериала с русским переводом. Правда, они выходили на неделю позже мирового релиза.

Также новые серии быстро выходят на пиратских сайтах, но уровень перевода и качество картинки там может быть гораздо ниже, чем на официальных сервисах.

Сюжет третьего сезона «Дома Дракона»

Поскольку сериал основан на давно вышедшей книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина, спойлеров как таковых быть не может: концовка и главные сценарные повороты уже известны. Правда, создатели все равно меняют кое-какие сюжетные линии, и если в первом сезоне расхождения с литературной основой были минимальны, то во второй главе это чувствовалось уже сильнее.

Как отметил актер Том Глинн-Карни, исполнивший в «Доме Дракона» роль короля Эйгона II Таргариена, книги — это основа сюжета, но «кое-что было подправлено».

«Сценаристы нашего шоу великолепны, и им следует отдать должное за их работу. Джорджу Р.Р. Мартину следует отдать должное за его творчество. Но это не одно и то же», — подчеркнул он.

В первом эпизоде третьего сезона «Дома Дракона» скорее всего состоится самое крупнейшее сражение — битва при Глотке, в которой будут участвовать драконы и флот. В целом журналисты ожидают, что ядром сюжета новой главы будет тотальная война, почву для которой подготовили еще во втором сезоне.

При этом создатели обещают больше эпичных битв и сражений. Шоураннер Райан Кондал заявил, что третий сезон в целом будет более динамичным, чем первые два.

Как «Дом Дракона» связан с «Игрой престолов»?

«Дом Дракона» — приквел, события в котором происходят примерно за 200 лет до событий «Игры престолов». Известных по саге героев в «Доме Дракона» нет, например, Дейенерис Таргариен родится только через 172 года. На момент начала «Дома Дракона» династия Таргариенов правит Семью Королевствами уже более 100 лет.

Гражданская война Рейниры и ее братьев получила в книге название «Танец драконов». Именно это положило начало падению великого дома Таргариенов, а в начале «Игры престолов» трон уже занимает представитель династии Баратеонов.

Интересно, что главный спойлер сериала, а именно судьбу центрального персонажа, вокруг которого строится весь конфликт, рассказал Джоффри Баратеон в «Игре престолов». Шоураннеры «Дома Дракона» не забыли об этом и даже добавили отсылку к тому эпизоду в одну из финальных сцен последней серии второго сезона.

Также два сериала связывает пророчество, которое увидел во сне Эйгон Таргариен, впоследствии объединивший Семь королевств и ставший родоначальником дома Таргариенов. Он верил, что с Севера придет угроза, с которой люди смогут справиться только под властью обещанного принца и Песни льда и огня. Вероятно, этим «принцем» стала Дейнерис, которой с помощью драконов удалось одолеть Белых Ходоков.

Производство

Первый сезон «Дома Дракона» снимали в 2021 году, второй — в течение 2023 года. Ожидается, что съемки продолжения начнут в 2025-м. Однако пока неясно, где именно они будут проходить. Скорее всего, создатели вернутся к знакомым локациям, в которых работали над созданием прошлых эпизодов.

Где снимали первый и второй сезоны «Дома Дракона»?

В Испании: в городах Касерес и Трухильо, а также в провинции Гранада;

В Португалии: в деревне Монсанто;

В Великобритании: в северном Уэльсе.

Над вторым сезоном не работал режиссер и шоураннер Мигель Сапочник, который принимал участие в создании «Игры престолов» и первого сезона «Дома Дракона».

По разным данным, причиной ухода Сапочника стал конфликт с HBO или его усталость от работы над вселенной «Игры престолов». В итоге Райан Кондол стал единственным шоураннером «Дома Дракона», который работал и работает над сценарием вместе с Джорджем Мартином. А основным режиссером поставили Алана Тейлора, ранее снимавшего первые сезоны «Игры престолов».

Актерский состав

Пока шоураннеры не объявляли смену актерского состава, а это значит, что в третьем сезоне мы увидим тех же исполнителей главных ролей, что и во втором.

В первом сезоне «Дома Дракона» произошел временной скачок, и молодых актрис, исполнивших роли Рейниры и Алисенты, заменили на более взрослых.

Также во втором сезоне вернулись некоторые актеры, сыгравшие в первом и уже завершившие свои сюжетные линии. Это значит, что такие же сюрпризы могут быть и в продолжении сериала.

Главные герои сериала

Рейнира Таргариен — дочь короля Визериса от первого брака, которую он назвал своей наследницей. Брат Рейниры по отцу, Эйгон Таргариен, занял трон, из-за чего и началась война. Роль Рейниры исполняют сразу две актрисы: Эмма Д'Арси («Роман служанки», «Мисс плохое поведение») во втором сезоне и в половине серий первого, Милли Олкок («Вышибала», «Школа») в первом сезоне и в одной серии второго.

Деймон Таргариен — брат короля Визериса и дядя (а затем и муж) Рейниры. Опытный воин, обладает неукротимым характером. В течение второго сезона мечется, пытаясь понять, чего он на самом деле хочет, и наконец делает свой выбор. Его играет Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»).

Алисента Хайтауэр — в юности лучшая подруга Рейниры Таргариен, после — королева, жена Визериса. Мать Эйгона, Эймонда и Хелейны. Выступает на стороне своих детей. Роль Алисенты исполяют две актрисы: Эмили Кэри («Уличные танцы. Мировой уровень», «Девушка-гик») в первом сезоне и Оливия Кук («Звук металла», «Пламенное сердце») в первом и во втором сезонах.

Эйгон Таргариен — король, первый сын Алисенты Хайтауэр и короля Визериса. Оль Эйгона исполнил актер Том Глинн-Карни («Дюнкерк», «Толкин»).

Эймонд Таргариен — второй сын Алисенты Хайтауэр и короля Визериса, принц-регент. Эймонда Таргариена играет в сериале Юэн Митчел («Солтберн», «Последнее королевство»).

Кристон Коль — лорд-командующий Королевской гвардией. Бывший любовник принцессы Рейниры, нынешний любовник Алисенты. Роль исполняет Фабьен Франкель («Рождество на двоих», «Змей»).

Хелейна Таргариен — дочь Алисенты и короля Визериса, жена короля Эйгона (родного брата). Умеет предвидеть будущее. Фиа Сабан играет Хелейну («Последнее королевство»).

Корлис Веларион — один из самых могущественных лордов Вестероса, имеет прозвище Морской змей, отец первого мужа Рейниры и дед предполагаемых наследников трона. Роль Корлиса исполняет актер Стив Туссэн. («На гребне волны», «Молокососы»).

Отто Хайтауэр — отец Алисенты Хайтауэр, бывший десница короля (ближайший советник короля и второй после него человек в Семи Королевствах). Роль исполняет актер Рис Иванс («Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I», «Новый Человек-Паук»).

В третьем сезоне можно ожидать гибели многих ключевых персонажей, но интрига все же сохраняется. Ведь шоураннеры всегда могут изменить описанные в книге судьбы героев.

Реакция зрителей

Как первый, так и второй сезон получили положительные отклики от критиков и зрителей. На сайте Rotten Tomatoes ему дали 90 и 84 процента в «рейтинге свежести», а также 83 и 75 процентов в рейтинге одобрения зрителями. На «Кинопоиске» общая оценка сериала составила 8,1 из 10 возможных.

Хотя некоторые серии второго сезона все же разочаровали зрителей, которые, видимо, ждали больше батальных сцен и меньше диалогов. Особенно досталось последнему эпизоду, который получил на сайте Rotten Tomatoes всего 50 процентов в рейтинге одобрения. Для сравнения, седьмая серия набрала в том же рейтинге 96 процентов.