Средняя цена билета в российских кинотеатрах установила новый рекорд

Средняя цена билета на сеанс в кинотеатр в России превысила 400 рублей, установив новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) Фонда кино.

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Так, покупка одного билета в среднем обошлась в 401,8 рубля за прокатную неделю с 1 по 7 августа 2024 года. Такой показатель стал самым высоким с 2015 года.

В середине августа - за прокатную неделю с 8 по 14 августа - средняя цена снизилась до 384,9 рубля за билет. А за последнюю неделю упала до 365,4 рубля.

Как следует из статистики ЕАИС, к концу июля средняя цена билета на киносеанс составляла 353,6 рубля.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщала, что посещаемость российских кинотеатров увеличилась с 41 млн человек в 2002 году до 126 млн в 2023 году. Посещаемость национальных фильмов с 2002 года по 2023 год увеличилась с 2,5 млн до 91,3 млн человек. Кассовые сборы новогоднего периода 2024 года на 38% превосходят сборы новогодних праздников 2020 года и на 50% выше кассовых сборов периода 2015-2019 годов.