В Петербурге пройдет международный кинофестиваль LEFF

В Петербурге открывается пятый международный кинофестиваль России и стран ближнего зарубежья Lendoc Film Festival (LEFF). На открытии будет показан фильм уроженки Кыргызстана, режиссера и писателя Дальмиры Тилепберген "Белек", мировая премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале.

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"Особенность нашего фестиваля в том, что для нас, помимо просмотров новых фильмов, это время встреч с партнерами и друзьями из разных стран, с которыми мы обсуждаем новые совместные проекты. Три года назад мы создали общественную продюсерскую организацию - Международный центр копродукции. Результатом нашего сотрудничества стали картины, которые мы запустили, сняли или будем снимать", - рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС генеральный директор открытой киностудии "Лендок" Алексей Тельнов.

Он сообщил, что на фестиваль приезжает звезда индийского кино Пуджа Батра, которая "дала согласие сниматься в нашей будущей картине "Сказки". Среди участников - кинодеятели Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Приезжают представители кинобизнеса Ирана, Сербии и других стран.

В программе - бесплатные для горожан показы на шести площадках города более 35 игровых и неигровых кинокартин, в том числе и студенческих работ. В списке петербургских премьер - драма "Чума" якутского режиссера Дмитрия Давыдова, российско-индийская картина "Надо снимать фильмы о любви" Романа Михайлова, дебютная картина "Ласточка" казахского режиссера Малики Мухамеджан - копродукция Италии, Казахстана и России.

В рамках фестиваля состоится спецпоказ ленты "Гибель Отрара" режиссера Одарка Амиркулова по сценарию Алексея Германа и Светланы Кармалиты, отреставрированного в Болонье в 2024 году.

Программный директор фестиваля Марина Озеренчук, говоря о фильмах-участниках, обратила внимание на тренд, согласно которому "кино сбегает из больших городов, и режиссеры как будто специально избавляются от всех признаков технологического прогресса и стремятся заглянуть внутрь, ищут национальную идентичность, свою гармонию, свои корни, и программа в целом подчеркивает закономерные процессы, связывающие кинематограф России, стран СНГ и других дружественных нам стран".

О Lendoc Film Festival

Важной частью фестиваля станет питчинг проектов совместного производства. В результате отбора будут подписаны соглашения с авторами проектов-победителей, которые получат продюсерскую поддержку. На основе питчингов прошлых лет был создан ряд документальных и игровых картин, а ныне находятся в производстве документальный фильм "Мечеть" (Россия-Узбекистан), игровые картины "Тишина в горах", (Россия-Таджикистан) и "Волшебный кувшин" (Россия-Узбекистан").

Киностудия "Лендок" подготовила для молодых кинематографистов и гостей фестиваля круглые столы "Путь к дебюту" и "Документальное кино в эпоху стриминга: какие фильмы нужны сегодня?", а также мастер-классы режиссера Али Хамраева, продюсера и оператора Александра Рубанова.

В рамках деловой программы фестиваля в Законодательном собрании Санкт-Петербурга 26 августа пройдет заседание глав государственных кинопредприятий стран СНГ и регионов России. На повестке дня - новые инициативы совместного кинопроизводства, поиск решений острых проблем, с которыми сталкиваются участники копродукции.

После завершения 27 августа петербургской программы состоится "Эхо" фестиваля в регионах-участниках, что, как надеются организаторы, даст региональным специалистам в сфере кино импульс к совместной работе.

Фестиваль организован Открытой киностудией "Лендок" совместно с Автономной некоммерческой организацией "Кинокультура" при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.